В Австрии в морозилке нашли труп женщины и ребенка

Безжизненные тела женщины 34 лет и ее 10-летней дочери были обнаружены в морозильной камере квартиры в Австрии в пятницу, 14 ноября. Они числились пропавшими без вести более года.

Двое братьев-австрийцев, 55 и 53 лет, подозреваемых в причастности к их исчезновению, были заключены в тюрьму в июне. По данным австрийских властей 55-летний подозреваемый в прошлую среду признался в сокрытии тел и заявил, что это был «несчастный случай».

«Причину смерти невозможно установить из-за разложения тел», – заявила во вторник глава уголовной полиции Тироля Катья Терш, сообщает BBC.

Морозильные камеры были спрятаны за гипсокартонными перегородками в квартире 53-летнего брата, сообщает Le Figarо.

Двое мужчин были арестованы через несколько месяцев после исчезновения матери и ее дочери, обе гражданки Сирии, из-за несоответствий в их рассказе и показаний жителей района.

По данным BBC, соседи сообщили об очень громком шуме и криках «Мама» в день их исчезновения. Более того, банковская карта женщины несколько раз использовалась за границей, а на счёт 55-летнего мужчины, её коллеги, была переведена четырёхзначная сумма.

Ему также приходили сообщения с телефона женщины. Тревожит то, что ни одно из них не было написано на арабском языке, хотя это родной язык 34-летней жертвы.

Покупка морозильников также связывает жертв с арестованными мужчинами. Действительно, глава тирольской уголовной полиции Катя Терш сообщила прессе во вторник, что до исчезновения женщины и её дочери был арендован склад, где хранилась морозильная камера. В день исчезновения эта морозильная камера была изъята, а неделю спустя была приобретена другая.

Вена, Елена Васильева

