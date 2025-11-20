В ДНР задержали жителя, готовившего теракт против офицера Минобороны

Сотрудники спецслужбы задержали жителя Донецкой Народной Республики, который готовил покушение на убийство офицера Минобороны РФ. Об этом сообщили в ФСБ России.
Отмечается, что житель ДНР участвовал в подготовке теракта с использованием боевых отравляющих веществ. Целью был высокопоставленный офицер Министерства обороны Российской Федерации.
Подозреваемый держал связь с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины. Мужчина должен был подарить отравленное пиво офицеру ВС РФ, однако его задержали в момент передачи упаковок.
В алкоголе содержится смесь высокотоксичных отравляющих веществ «колхицин» и «третбутилбициклофосфат». Эта смесь, как уточнили в ведомстве, британского производства, при употреблении вызывает «мучительную смерть в течение 20 минут».
В ФСБ добавили, что спецслужбы Украины продолжают вербовать в интернет-пространстве, через социальные сети и мессенджеры потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России.
Донецк, Зоя Осколкова
