В Великих Луках пресекли попытку поджога здания администрации города

В Великих Луках в Псковской области пресечена попытка поджога здания городской администрации коктейлем Молотова. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

По информации спецслужбы, местный житель, придерживающийся антироссийских политических взглядов, попытался совершить теракт путем поджога здания администрации города. Мужчина использовал самодельно изготовленный коктейль Молотова.

Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Псков, Наталья Петрова

