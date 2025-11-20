Житель Сибири поджег дом с тремя детьми внутри

Житель Новосибирской области устроил поджог жилого дома, когда внутри находились люди. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 56-летний мужчина пришел к одному из частных домов в селе Нагорное Куйбышевского района и поджег веранду, являющуюся единственным выходом из жилого помещения, после чего скрылся.

Трем женщинам и трем детям, находившимся внутри, удалось выбраться. Их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемого задержали. Предположительно, он пошел на преступление из-за конфликта с одним из проживавших в доме взрослых.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

