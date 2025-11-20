В Малайзии двухлетний сын туристов из России умер после того, как его ужалила медуза

Семья из России отдыхала на малайзийском острове Лангкави. Двухлетнего мальчика ужалила медуза, через четыре дня малыш скончался.
Инцидент произошел на пляже Пантай-Ченанг. Мать с ребенком купались на мелководье, когда малыш резко закричал от боли и начал терять сознание. Женщина вытащила ребенка на берег, а отец сделал ему искусственное дыхание.
Пострадавшего перенесли в пункт спасателей, а затем госпитализировали в больницу Sultanah Bahiyah в Алор-Сетаре, штат Кедах. Врачи боролись за жизнь маленького пациента четыре дня, но несмотря на усилия медиков он скончался.
Родители планируют кремировать сына и забрать его прах в Россию. Как сказал отец погибшего мальчика, у него нет претензий к врачам, он надеется, что этот инцидент послужит предупреждением другим туристам о наличии медуз в водах Лангкави и об опасности, которую они представляют.
Куала-Лумпур, Зоя Осколкова
