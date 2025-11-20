В Саратове пенсионер хотел наказать мошенников и перевел деньги другим аферистам

86-летний житель Саратова выяснил, что стал жертвой мошенников, и решил наказать злоумышленников, но в результате перевел деньги другим аферистам.

Как сообщили в региональном главке МВД, пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником отдела городской администрации. Он заявил, что пожилому человеку положена 13-я пенсия, а чтобы оформить выплату, нужно продиктовать паспортные данные и номер банковской карты. Пенсионер решил проверить сведения, пришел по адресу, который указал собеседник, и выяснил, что такой программы социальной поддержки не существует.

На следующий день мужчина услышал рекламу о юридической помощи для жертв мошенников, позвонил на горячую линию, где ему предложили оплатить услуги юриста на сумму 30 тысяч рублей. Пенсионер ждал звонка несколько дней после перевода денег, но ему так и не позвонили, тогда дедушка пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

