В Приангарье произошла авария на железной дороге из-за постороннего предмета на путях

В Иркутской области локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов из-за оставленного на путях постороннего предмета. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СКР.

Инцидент произошел сегодня ночью на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги. Локомотив и несколько груженных углем вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.

«Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт», – отметили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших нет. Размер ущерба составил более 1 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба»).

Иркутск, Зоя Осколкова

