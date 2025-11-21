В Британии расследуют мошенничество с криптой на 28 млн долларов

Британские власти объявили в четверг об аресте двух человек в Англии и начале расследования «предполагаемого мошенничества», в результате которого в 2021 году на проекты, связанные с криптовалютой, было собрано 28 миллионов долларов.

Следователи провели обыски в объектах недвижимости на юге Лондона и недалеко от Брэдфорда на севере Англии и в четверг утром арестовали двух мужчин в возрасте от тридцати до сорока лет, подозреваемых в многочисленных мошенничествах и отмывании денег, говорится в заявлении Управления по борьбе с крупным мошенничеством (SFO).

В сообщении говорится, что это первое крупное расследование предполагаемого мошенничества в секторе криптовалют, проведенное этим правительственным агентством по борьбе с финансовыми преступлениями.

По данным SFO, организация Basis Markets привлекла около 28 миллионов долларов США (24 миллиона евро) в ходе двух публичных размещений: в ноябре 2021 года путём продажи NFT (разновидности цифровых токенов), а затем в декабре того же года для создания «криптовалютного хедж-фонда». Однако в июне 2022 года инвесторам сообщили, что из-за предложенных новых правил США проект не может быть реализован по плану.

«Эти аресты представляют собой важный шаг в нашем расследовании», – заявил директор SFO Ник Эфгрейв, слова которого приводятся в заявлении. Он также призвал «всех, у кого есть информация, сообщить об этом».

Лондон придерживается двойственного подхода к цифровым валютам. С одной стороны, страна выступает за открытость этого сектора, о чём свидетельствует недавнее разрешение на листинг криптовалютных продуктов, предназначенных для физических лиц.

Но с другой стороны, власти ужесточают контроль над незаконной практикой: регулятор финансовых рынков FCA в сентябре предложил минимальные стандарты, которые должны будут соблюдать «криптовалютные» компании в Соединенном Королевстве.

Лондон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube