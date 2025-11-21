В Канаде гризли пришел в школу – пострадали 11 человек

В Канаде медведь гризли пришел на территорию школы и напал на группу учеников и учителей, в результате чего 11 человек получили ранения. Инцидент случился к северо-западу от Ванкувера, в Бела-Куле в минувший четверг, уточняет полиция.

Представитель Службы экстренной медицинской помощи Брайан Твейтс сообщил, что на место происшествия были вызваны две машины скорой помощи и вертолет.

«Скорая помощь оказала экстренную медицинскую помощь четырём пострадавшим и доставила их в больницу. Двое находятся в критическом состоянии, двое – в тяжёлом», – сказал он.

Капрал полиции Мадонна Сондерсон заявила, что пока не знает возраста и пола пострадавших детей и взрослых, но описала травмы жертв как «как минимум очень серьезные».

Вероника Шхунер рассказала, что ее 10-летний сын Альварес учился в классе 4-5, на него напали во время прогулки. Он находился так близко к животному, что «даже потрогал его шерсть».

Г-жа Шхунер сказала, что несколько человек попытались остановить нападение разъяренного животного, один учитель-мужчина принял на себя весь удар и оказался среди людей, которых вертолет увез с места происшествия с очень тяжелыми травмами.

«Все в школе были в шоке. Многие плакали», – рассказала мать мальчика.

В четверг вечером власти Белла-Кула заявили, что агрессивный медведь все еще находится на свободе, а на месте происшествия работают полиция и сотрудники природоохранных служб.

«Офицеры вооружены. Оставайтесь в помещениях и не выходите на шоссе», – говорится в сообщении Первой нации в социальных сетях.

Школа Acwsalcta сообщила в соцсетях, что в пятницу она будет закрыта из-за инцидента с медведем. «Трудно сказать, что в это очень непростое время. Мы очень благодарны нашей команде и нашим ученикам», – говорится в посте.

Ванкувер, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube