Пятница, 21 ноября 2025, 16:47 мск

В Новосибирске школьник погиб, провалившись под лед

В Новосибирске два мальчика провалились под лед. Одного удалось вытащить очевидцам, поисками второго занимаются спасатели. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел в Первомайском районе города на реке Иня. Женщина, увидевшая, как два школьника провалились под лед, позвала на помощь прохожих. 12-летнего ребенка удалось вытащить на берег.

«Еще один мальчик 11 лет, к сожалению, ушел под лед. Сейчас его ищут спасатели», – говорится в сообщении.

По факту гибели школьника проводят проверку Следственный комитет и прокуратура.

Новосибирск, Зоя Осколкова

