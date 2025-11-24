В Красноярском крае 16-летнюю школьницу наказали за дропперство

В Красноярском крае школьница стала фигуранткой в первом деле о дропперстве в регионе. Об этом сообщили в краевом главке МВД.

Полицейские установили, что 16-летняя жительница города Назарово нашла а соцсети объявление о работе в удаленном формате. «Работодатель» попросил у девушки данные банковской карты, на которую поступали деньги, а школьница должна была переводить их по указанным реквизитам.

За несколько дней девушка совершила 40 транзакций на сумму 236 903 рубля. За это она получила вознаграждение в размере 1686 рублей и 85 копеек.

«Назаровский суд признал девушку виновной в совершении преступления по части 4 статьи 187 УК РФ. Ей назначены принудительные меры воспитательного воздействия в виде принуждения и установления особых требований к поведению», – говорится в сообщении.

Закон, устанавливающий ответственность для дропперов, вступил в силу в июле 2025 года. Лицам, предоставляющим свои банковские реквизиты за вознаграждение, грозит до трех лет лишения свободы, а организаторам такой деятельности – до шести лет.

Красноярск, Зоя Осколкова

