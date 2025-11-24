В Саратове три человека пострадали в массовой аварии с участием шести авто

В Саратове произошло массовое ДТП. В результате пострадали три человека. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла на 724-м километре автодороги «Р-22 Каспий «Тамбов-Волгоград-Астрахань». В ДТП попали сразу шесть автомобилей: три «Камаза», Ford Transit, Toyota и Volvo

Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали из грузовика мужчину и транспортировали в автомобиль скорой помощи. В легковом авто травмы получили две женщины. Все пострадавшие госпитализированы.

В ГАИ уточнили, что движение на федеральной трассе не перекрывалось. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства массовой аварии.

