Бывший президент Бразилии весь день пытался паяльником вскрыть свой тюремный браслет

Бывший президент Бразилии потратил день на то, чтобы вскрыть свой электронный тюремный браслет. Напомним, в сентябре прошлого года Жаир Болсонару был приговорен к 27 годам тюремного заключения за попытку государственного переворота. В субботу, 22 ноября, он был помещён в следственный изолятор, сообщил его адвокат.

70-летний Жаир Болсонару, доставленный в субботу утром в федеральное полицейское управление в Бразилиа, с августа находился под домашним арестом и электронным наблюдением в рамках расследования по подозрению в воспрепятствовании судебному разбирательству.

Согласно судебному документу, Жаир Болсонару заявил, что «испытывал определённую паранойю между пятницей и субботой из-за приёма лекарств (...) и решил затем, используя паяльник, взломать электронный браслет». В ходе слушаний в воскресенье в Бразилиа бывший президент заявил, что у него были «галлюцинации» о наличии в браслете подслушивающего устройства, говорится в стенограмме.

Жаир Болсонару также заявил, что «не собирался бежать, и что ремешок браслета не был порван», говорится в документе. Бывший президент также заявил, что потратил большую часть пятницы, пытаясь расстегнуть браслет, пока около полуночи «не пришёл в себя» и не остановился. На видеозаписи полицейской проверки, проведённой в субботу, Болсонару признался, что атаковал устройство паяльником из «любопытства».

