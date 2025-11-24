В Бурятии школьников перевели на дистант из-за гибели девяти овец

В Бурятии неизвестные хищники растерзали девять овец. До выяснения обстоятельств произошедшего школьников перевели на дистанционное обучение.

Инцидент произошел в ночь на 22 ноября в селе Старый Онохой. В частном подворье хищники убили овец и обглодали туши. По предположению местных жителей, это были волки.

«Вся имеющаяся информация уже направлена ответственному охотоведу для анализа... До выяснения обстоятельств учащиеся села Старый Онохой переведены на дистант», – рассказал РИА «Новости» представитель районной администрации.

Все ответственные службы подключили к выяснению обстоятельств произошедшего, поэтому в ближайшее время ситуация будет отработана, образовательный процесс восстановлен.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube