Минувшей ночью украинские силы нанесли удары по Краснодарскому краю. По предварительным данным, пострадали шесть человек, не менее 20 зданий получили повреждения. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах», – написал глава региона в своем канале в MAX.

Незначительные разрушения зафиксированы в нескольких зданиях в Краснодаре, поврежден дом в селе Первореченском Динского района. В Туапсе в многоквартирном доме произошел пожар. Ранение получил охранник соседнего учреждения. Мужчине оказали первую помощь, он отказался от госпитализации.

«Самая сложная обстановка – в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. В городе развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, один человек госпитализирован», – добавил Кондратьев.

На местах продолжают работу экстренные службы. Во всех повергшихся атаке муниципалитетах с утра приступят к работе комиссии по оценке ущерба.

Кроме того, в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика действуют ограничения на полеты.

