Три человека погибли при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область

По последним данным, три человека погибли в результате ночного налета украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Слюсарь сообщал об одном погибшем в Таганроге и десяти пострадавших в Таганроге и Неклиновском районе. По его данным, восемь человек госпитализированы.

До этого мэр Таганрога Светлана Камбулова информировала, что в результате атаки БПЛА на город один человек погиб и трое пострадали. Также были повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание колледжа, два промышленных предприятия и детсад.

Губернатор позже уточнил, что при массированной воздушной атаке ВСУ на Ростовскую область повреждения получили четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, лакокрасочный цех, складское помещение, несколько социальных объектов, четыре автомобиля.

