Женщину в гробу привезли на кремацию, а она оказалась живой

В Тайланде женщина шокировала сотрудников храма, когда начала шевелиться в гробу после того, как ее привезли на кремацию.

Буддийский храм Ват Рат Пракхонг Тхам в провинции Нонтхабури на окраине Бангкока разместил в своих соцсетях видео, на котором изображена женщина, лежащая в белом гробу в кузове пикапа, слегка двигающая руками и головой, что привело в замешательство персонал храма.

Пайрат Судтхуп, управляющий храма по общим и финансовым вопросам, сообщил Associated Press в понедельник, что брат 65-летней женщины привез ее из провинции Пхитсанулок на кремацию.

По его словам, они услышали слабый стук из гроба.

«Я был немного удивлён, поэтому попросил их открыть гроб, и все вздрогнули, – сказал он. – Я видел, как она слегка приоткрыла глаза и постучала по гробу. Должно быть, она стучала уже довольно долго».

По словам Пайрата, брат рассказал, что его сестра была прикована к постели около двух лет, но её здоровье ухудшилось, и она перестала реагировать, по-видимому, остановив дыхание два дня назад. Затем брат положил её в гроб и проделал 500-километровый путь до больницы в Бангкоке, где женщина ранее выразила желание пожертвовать свои органы.

Больница отказалась принять предложение брата, поскольку у него не было официального свидетельства о смерти, сказал Пайрат. Его храм предлагает бесплатную услугу кремации, поэтому брат обратился к ним в воскресенье, но ему также отказали из-за отсутствия документа.

Управляющий храмом рассказал, что, когда услышал стук, объяснял ей, как получить свидетельство о смерти. После этого они осмотрели её и отправили в ближайшую больницу.

По словам Пайрат, настоятель сказал, что храм покроет ее медицинские расходы.

Москва, Елена Васильева

