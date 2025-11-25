Часть Запорожской области обесточена из-за удара ВСУ

Запорожская область частично обесточена после очередного удара ВСУ по критической инфраструктуре. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, но восстановительные работы усложняются опасностью повторных атак.
Балицкий попросил жителей обесточенных населенных пунктов «проявить терпение», пока оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания.
Мелитополь, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»