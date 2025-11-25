российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 ноября 2025, 11:26 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Жительница Омска пришла в суд с осиновым колом

Фото ГУФССП по Омской области

В Омске женщина явилась в суд с осиновым колом. Об этом сообщили в региональном главке Федеральной службы судебных приставов.

В начале октября 50-летняя местная жительница пришла вместе с 20-летним сыном в Центральный районный суд Омска на заседание. В сумке у гражданки обнаружили заточенный деревянный предмет. Женщина заявила, что осиновый кол – ее защитный талисман.

«Представляющий угрозу безопасности работников суда и граждан предмет был изъят судебными приставами по ОУПДС», – говорится в сообщении.

Приставы напомнили, что за нарушение правил безопасности в суде грозит административный штраф.

Омск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,