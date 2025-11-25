В Дагестане ребенок насмерть отравился угарным газом

В Дагестане малыш отравился угарным газом, спасти ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении СКР, мать оставила малыша в ванной комнате, где находился настенный газовый водонагреватель. Неисправное оборудование не было подключено к дымоходу для отвода угарного газа.

В результате ребенок скончался. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в ведомстве.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

