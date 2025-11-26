В Новосибирске Владимира Зеленского приговорили к девяти годам колонии

В Новосибирске военнослужащий Владимир Зеленский был приговорен к девяти годам лишения свободы за вымогательство. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Подсудимый запросил у гражданина взятку в размере 1,5 млн рублей за то, чтобы разрешить демонтаж одного из зданий вверенного ему в охрану военного городка. Деньги он требовал за беспрепятственный проезд на территорию городка строительной техники, разбор здания и вывоз мусора.

«Пятьсот тысяч рублей необходимо было передать до начала выполнения работ, а остальную часть – по их завершению. После получения первой части взятки Зеленский был задержан сотрудниками ФСБ России, а денежные средства были изъяты», – сообщили в суде.

Суд назначил Зеленскому наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, обвиняемого лишили воинского звания.

Новосибирск, Зоя Осколкова

