В Алтайском крае подростки готовили диверсию на железной дороге

В Алтайском крае задержали четырех человек, которые организовали поджог на железной дороге. Об этом сообщает транспортная прокуратура Сибири.

«В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Алтайского линейного управления МВД России, управления ФСБ России и главное управление (ГУ) МВД России по Алтайскому краю по горячим следам установили личности и задержали четверых жителей Барнаула и Новоалтайска, причастных к поджогу оборудования железной дороги», – сказано в сообщении.

Следователи установили, что 14-летний подросток получил предложение о подработке, он уговорил своих знакомых 17, 19 и 20 лет устроить поджог релейного шкафа.

Злоумышленников удалось задержать. Уголовное дело возбуждено по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Барнаул, Зоя Осколкова

