Два человека пострадали при ночной атаке дронов в ЛНР

Минувшей ночью не менее 10 вражеских беспилотников атаковали территории Луганской Народной Республики. По предварительным данным, пострадали два жителя.
ВСУ ударили дронами по критической инфраструктуре ЛНР – по подстанциям и газопроводам в прифронтовых районах республики. В Старобельске в результате атаки БПЛА возник пожар на территории АЗС.
«Под угрозой находились близстоящие жилые дома и торговые объекты. Огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, остановив распространение стихии. Пострадали два человека. С осколочными ранениями они госпитализированы в местную больницу», – говорится в сообщении правительства региона.
Кроме того, дрон поразил объект энергоснабжения. К утру аварийные бригады восстановили сеть и вернули свет в дома.
Луганск, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»