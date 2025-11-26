В Новокузнецке 13 человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме

В Новокузнецке произошел пожар в пятиэтажном доме. По предварительным данным, пострадали 13 человек, в том числе пять детей.
Возгорание случилось в доме на улице Дружбы, огонь разгорелся в квартире на четвертом этаже.
«До прибытия пожарных эвакуировано 25 человек самостоятельно, с помощью пожарных эвакуировали 27 человек, пострадали 13 человек, из них 5 детей, 1 мужчина находится в тяжелом состоянии», – сообщил мэр города Денис Ильин.
Пламя ликвидировали на площади в 21 квадратный метр. Причина пожара устанавливается.
Новокузнецк, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»