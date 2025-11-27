В Сочи и Сириусе объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Сочи объявлена угроза атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. По данным местных пабликов, в городе работает ПВО.

Беспилотная опасность также объявлена в Сириусе, сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

В Сочи и Сириусе включили сирены и речевые установки, которые транслируют предупреждение о беспилотной опасности. Людей просят отойти от окон, уйти с набережных и открытых участков улиц в ближайшие укрытия. В качестве укрытия просят использовать цокольные помещения, подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки.

В целях безопасности в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Сочи, Наталья Петрова

