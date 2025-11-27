Жуткий пожар в Гонконге – несколько многоэтажек горят уже более суток

В Гонконге уже более 24 часов горят несколько многоэтажек большого жилого комплекса. Счет жертв перешел за 4 десятка, более 20 человек госпитализированы, примерно три сотни человек пропали без вести.

Как сообщает CNN, пожар охватил семь башен в жилом комплексе «Ван Фук Корт» в районе Тай По, где проживало более 4000 человек. Пожарные всё ещё тушат как минимум три башни комплекса, в котором проживало очень много стариков. Сейчас существует серьёзная угроза обрушения зданий.

Комплекс находился на реконструкции и был окружен бамбуковыми лесами и защитной сеткой – строительная технология, широко распространенная в Гонконге.

Некоторые здания комплекса все еще охвачены пламенем. Произошедшее уже называют самым смертоносным пожаром в городе со времен Второй мировой войны.

По делу о пожаре арестованы трое мужчин – им выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве, речь идет о двух директорах и консультанте строительной компании.

По данным Департамента пожарной службы Гонконга, в 2024 году в результате пожаров погибли 33 человека. Основными причинами пожаров названы несчастные случаи, связанные с приготовлением пищи, обращением со спичками и свечами, а также неисправностями электропроводки.

