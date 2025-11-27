В ЛНР из-за атаки дронов ВСУ без света остались 46 тысяч абонентов

ВСУ ночью совершили массированную атаку беспилотниками на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов Луганской народной республики. В результате без электричества остались 46 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале. По его данным, обошлось без пострадавших.
Под вражеские удары попали энергообъекты Северодонецка, Старобельского, Белокуракинского и Новоайдарского округов.
Пасечник отметил, что оперативные службы и энергетики делают все возможное, чтобы подключить социально значимые объекты и наладить подачу электроэнергии для жителей республики.
«Специалисты работают в усиленном режиме. Созвано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР в целях координации дальнейших действий», – добавил глава региона.
Луганск, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»