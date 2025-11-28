Четыре человека пострадали при обрушении строящегося ангара в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске произошло частичное обрушение строящегося ангара. В результате происшествия пострадали четыре человека, еще трое находятся под завалом. Возбуждено уголовное дело.

ЧП случилось в переулке Энергетиков. По предварительным данным, «при заливке бетоном рухнула часть двухэтажного строящегося здания», сообщило региональное управление МЧС РФ. Из-под завалов извлекли четверых пострадавших, еще три человека, предположительно, находятся под обломками рухнувших конструкций.

На месте происшествия работают 16 человек и 5 единиц техники, в том числе 11 спасателей, включая кинологический расчет.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку соблюдения требований закона, регулирующего охрану труда, безопасность нахождения работников на объекте, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства. Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

