В Сибири три работника пострадали при взрыве на заводе

В Новосибирской области три человека пострадали при взрыве на предприятии. Следователи проводят проверку.

Инцидент произошел в литейном цехе одного из заводов в Бердске. Три человека были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами.

Предположительно, причиной взрыва стало попадание воды на горячий металл.

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку. На месте работает оперативная группа. Кроме того, о проведении проверки сообщили в прокуратуре.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

