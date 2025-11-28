В Сибири три работника пострадали при взрыве на заводе

В Новосибирской области три человека пострадали при взрыве на предприятии. Следователи проводят проверку.
Инцидент произошел в литейном цехе одного из заводов в Бердске. Три человека были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами.
Предположительно, причиной взрыва стало попадание воды на горячий металл.
Региональное управление Следственного комитета проводит проверку. На месте работает оперативная группа. Кроме того, о проведении проверки сообщили в прокуратуре.
Новосибирск, Зоя Осколкова
