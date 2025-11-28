В Ростовской области школьница умерла из-за веселящего газа

В Ростовской области 14-летняя девочка вдохнула веселящий газ и погибла. Возбуждено уголовное дело.
По данным регионального управления СКР, подростки собрались в заброшенном здании в Новочеркасске и вдыхали «веселящий газ» из баллончиков. Одной из девочек стало плохо. Прибывшие на место медики не смогли спасти школьницу.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
На теле подростка следов насилия не обнаружено. С места изъяли газонаполненный стальной баллон и отправили на экспертизу.
Ростов-на-Дону
