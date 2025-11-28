российское информационное агентство 18+

Пятница, 28 ноября 2025, 16:19 мск

Недовольный россиянин пришел на прием к мэру и избил его

В Красноярском крае недовольный житель записался на прием к мэру и избил его. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в городе Енисейске. 46-летний местный житель напал на градоначальника во время личного приема. Мужчина выражал недовольство работой органов власти и местного самоуправления, а затем набросился на главу города и нанес ему несколько ударов по голове.

Дебошира задержали. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Тяжесть вреда здоровью пострадавшего устанавливается. Отмечается, что жизни мэра ничего не угрожает.

Красноярск, Зоя Осколкова

