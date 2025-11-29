Пожар произошел на НПЗ на Кубани из-за атаки украинских дронов

Пожар вспыхнул на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае в результате налета украинских беспилотников. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Площадь возгорания составила 250 кв. м. «Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали», – сказано в сообщении.

Пожар уже локализовали. По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудников предприятия эвакуировали в убежище.

В тушении огня задействованы 65 человек и 21 единица техники, включая 48 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.

Кроме того, в поселке Афипский из-за падения обломков дрона произошел пожар на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Огонь оперативно ликвидировали на площади 50 кв. м. На месте работают оперативные и специальные службы.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

