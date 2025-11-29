Два человека пострадали в Волгограде при налете дронов ВСУ

Волгоград подвергся атаке украинских дронов в субботу утром. В результате пострадали два человека, повреждены четыре многоквартирных дома и склад стройматериалов. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«В Волгограде <…> поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась», – уточнил глава региона.

Также повреждены стекла квартир в многоквартирных домах на четырех улицах. Пожарные ликвидируют локальные возгорания в трех домах. Как уточнил губернатор, второй пострадавший – в жилом доме, ему тоже оказали помощь на месте.

Бочаров поручил оперативным службам и муниципальным образованиям «провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения».

По данным Минобороны РФ, с 7:00 до 8:00 мск средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Волгоградской области. Ночью над регионом ликвидировали один дрон. В аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас ограничения уже сняты.

