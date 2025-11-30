Над Кубанью, Крымом и Татарстаном сбили 10 дронов ВСУ

Силы противоздушной обороны за утро перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, пять дронов сбито над Краснодарским краем, четыре – над Крымом и один – над Татарстаном.

БПЛА были перехвачены в период с 8:00 мск до 12:00 мск.

В Татарстане ранее объявили угрозу атаки БПЛА на города Нижнекамск, Альметьевск и Елабуга. В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Москва, Наталья Петрова

