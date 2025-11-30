В Таганроге в результате атак беспилотников повреждены 20 многоквартирных жилых домов

В Таганроге серии воздушных атак повреждены 20 многоквартирных домов, девять частных домовладений, четыре социальных объекта и 14 хозяйствующих субъектов и промышленных предприятий, не считая автомобили. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

По ее словам, в связи с разрушениями в Таганроге введен локальный режим ЧС по 45 адресным ориентирам. «С 25 ноября работает комиссия по оценке нанесенного ущерба и оказанию материальной помощи гражданам. На сегодняшний день передано в производство 205 окон из 325, которые были повреждены», – уточнила мэр.

Параллельно ведется прием заявлений от граждан на получение помощи.

«На данный момент уже подано заявлений: 584 на единовременную выплату, ⁠20 на оказание финансовой помощи за полную утрату имущества», – отметила Камбулова.

Таганрог, Анастасия Смирнова

