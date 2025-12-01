В Австралии поймали педофилов-сатанистов

Австралийская полиция объявила в понедельник, что предъявила обвинения четырем мужчинам в Сиднее, подозреваемым в принадлежности к сети, распространявшей «сатанинскую» детскую порнографию.

«Следователи провели рейд после расследования деятельности «международной сети, распространяющей сатанинскую детскую порнографию», – говорится в заявлении полиции Нового Южного Уэльса в Австралии.

«В ходе расследования следователи раскрыли базирующуюся в Сиднее сеть педофилов, активно занимавшуюся хранением, распространением и предоставлением этого контента через международный веб-сайт», – заявили они.

Один из четырёх мужчин, арестованных полицией Сиднея в четверг, 26 лет, обвиняется в руководстве группировкой. Ему предъявлены обвинения по 14 пунктам, включая использование телекоммуникационных услуг (таких как телефон, электронная почта и социальные сети) для распространения и доступа к детской порнографии.

Трое других мужчин, 39, 42 и 46 лет, были арестованы в многоквартирном доме и обвинены в серии преступлений, связанных с детской порнографией. Всем четверым отказано в освобождении под залог до суда.

Сидней, Елена Васильева

