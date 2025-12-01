Раненая при атаке ВСУ на Севастополь девочка-подросток находится в крайне тяжелом состоянии

Пятнадцатилетняя девочка, получившая ранения при атаке ВСУ на Севастополь, находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев в своем телеграм-канале.
По его словам, ночью пострадавшей сделали несколько операций. Если девочку удастся стабилизировать, ее отправят санитарной авиацией в Москву, добавил Развозжаев.
Вечером 30 ноября военные отразили атаку ВСУ на Севастополь. Губернатор сообщал, что осколками от сбитой воздушной цели была ранена девочка-подросток в парке Победы. Отмечалось, что 15-летняя школьница находится в тяжелом состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Севастополь, Наталья Петрова
