Дроны ВСУ атаковали Каспийск – ранен ребенок, повреждена многоэтажка

Над Каспийском сбиты украинские беспилотники. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. О последствиях вражеской атаки Меликов ничего не сообщил, отметив лишь, что на месте работают оперативные службы.

«Все органы власти действуют в режиме оперативного штаба. Делается все необходимое для безопасности граждан и объектов», – написал глава республики в своем телеграм-канале.

Меликов попросил местных жителей соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц.

По данным Минздрава республики, в результате атаки БПЛА на Каспийск пострадала 12-летняя девочка. Она получила легкое, непроникающее ранение грудной клетки, угрозы для жизни и здоровья нет. Пострадашая проходит лечение в Детской республиканской клинической больнице.

Ранее СМИ сообщали о нескольких мощных взрывах, прогремевших в Каспийске. Отмечалось, что поврежден многоэтажный дом, в здании выбило стекла на верхних этажах. Кроме того, пострадали автомобили, припаркованные у многоэтажки.

Утром 1 декабря на территории Дагестана был объявлен режим беспилотной опасности.

