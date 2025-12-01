В Кузбассе задержали главу отдела расследования особо важных дел

В Кемеровской области задержали главу отдела расследования особо важных дел Следственного управления СКР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах региона.
Ранее в местных телеграм-каналах появилась информация о задержании руководителя отдела расследования особо важных дел СУСК в Кузбассе Леонида Харитонова. Собеседник агентства подтвердил эти данные, а также уточнил, что на рабочем месте Харитонова проводятся обыски.
Харитонов был задержан на рабочем месте сегодня утром, пишут местные СМИ. В настоящее время детали расследования не разглашаются.
Кемерово, Зоя Осколкова
