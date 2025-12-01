Четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП в Оренбургской области

В Оренбургской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще пять человек пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщают региональные главки МЧС и МВД.

Смертельная авария произошла в 08:45 по местному времени (06:45 мск) в Первомайском районе на автодороге Илек – Ташла – Соболево между населенными пунктами Соболево и Зарево. Столкнулись «Лада Ларгус» и «Лада Гранта».

«В результате инцидента четыре человека погибли на месте происшествия до прибытия экстренных медицинских служб, еще пять пострадавших были госпитализированы», – сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что среди жертв ДТП ребенок. Спасатели деблокировали погибших и пострадавших из искореженных автомобилей. Удар от столкновения был таким сильным, что «Лада Гранта» вылетела в кювет.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

