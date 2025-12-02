В Таиланде погиб российский турист

В Таиланде гражданин России утонул во время купания. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на Пхукете. 69-летний мужчина купался утром у пляжа Калим и не вернулся к оговоренному сроку. Его спутница обнаружила тело в воде.

Спасатели оказали первую помощь и госпитализировали пострадавшего, в больнице врачи констатировали смерть.

Следов насилия на теле не обнаружено. Предположительно, мужчина не смог справиться с сильным течением и захлебнулся. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Бангкок, Зоя Осколкова

