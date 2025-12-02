Жительницу Кубани обвинили в финансировании ВСУ

Жительницу Краснодарского края подозревают в госизмене. Женщина отправляла деньги украинским террористам.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Краснодарского края выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, 1988 г.р., подозреваемой в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Спецслужбы установили, что женщина переводила деньги человеку, который собирал средства для ВСУ на Украине.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Обвиняемую арестовали.

Краснодар, Зоя Осколкова

