На Кубани из-за атаки дронов ВСУ пострадали два человека

В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края два человека получили легкие травмы в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Отмечается, что пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Кроме того, в поселке Новомихайловском в результате падения обломков БПЛА повреждены три дома. На одном участке оборвана ЛЭП и повредило трубу газопровода. На месте работают экстренные службы.

В оперштабе добавили, что местные власти окажут жителям необходимую помощь.

Напомним, за прошедшую ночь силы ПВО, по данным Минобороны, перехватили 45 вражеских дронов над территорией России. Восемь БПЛА сбили над Краснодарским краем.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube