Подпишись на каналы
Вторник, 2 декабря 2025, 12:14 мск

Олень пришел в итальянский город, вызвал панику и умер от шока

Олень заблудился на улицах коммуны Тьене (Виченца) и вызвал пробку на дороге.

Инцидент произошел накануне вечером, вызвав серьезные затруднения движения транспорта, сообщает агентство АНСА.

Животное весом около 180 кг проникло на территорию муниципалитета Виченца и начало бродить. В панике оно прорвало железные ворота виллы и убежало. Десятки звонков поступили в местную полицию, которая установила кордон безопасности, перекрыв часть муниципалитета для движения транспорта, чтобы предотвратить любой риск для автомобилистов и животного. Пострадавшего оленя позже поймали и ввели ему успокоительное, но он умер от шока.

Тьене, Елена Васильева

