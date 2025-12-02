Пенсионер отдал мошенникам накопленные за 20 лет деньги

В России пенсионер был обманут мошенниками и отдал им 17 млн рублей, которые копил на протяжении 20 лет.

69-летнему жителю Иркутской области позвонил курьер и сообщил о посылке. Затем с мужчиной связались «сотрудники» Минцифры и сказали, что аккаунт на «Госуслугах» якобы взломали. Дальше поступил звонок от «спецслужб», во время которого пенсионер узнал, что от его имени оформили доверенность на гражданина недружественной страны.

Кроме того, с мужчиной связывался лжесотрудник Росфинмониторинга и угрожал уголовной ответственностью за разглашение тайны, а затем предложил сохранить сбережения, передав их курьеру. Пенсионер четыре раза передавал деньги, а также отдал банковскую карту.

В результате россиянин лишился 17 млн рублей, которые копил более двух десятилетий. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Иркутск, Зоя Осколкова

