На пляж в Дагестане выбросило десятки мертвых нерп

В Дагестане десятки мертвых нерп обнаружили на побережье Каспийского моря. Проверку проводит региональное управление Минприроды.

Около 40 погибших краснокнижных животных обнаружили местные жители на береговой линии от города Махачкалы до устья реки Терек. Специалисты проверяют поступившие сообщения.

«В случае подтверждения фактов будут привлечены компетентные органы для установления причин произошедшего и организации безопасного сбора и утилизации павших животных», – отметили в Минприроды РД.

Предположительно, нерпы задохнулись, когда во время сезонной миграции проплывали через выбросы природного газа со дна моря. Министерство продолжит мониторинг ситуации.

Махачкала, Зоя Осколкова

