Крымчанин зарубил 12-летнего племянника топором и ранил его брата и мать

Житель Симферополя убил 12-летнего племянника кухонным топориком, а также ранил его младшего брата и мать детей. Пострадавшие находятся в реанимации, убийцу ищут. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным ведомства, преступление было совершено сегодня ночью в одном из частных домов в переулке Русский. 27-летний мужчина расправился с 12-летним племянником, нанеся ему удары кухонным топориком, после чего пытался убить другого своего племянника, которому 6 лет, и их 37-летнюю мать.

Женщине и ее сыну удалось спастись благодаря тому, что она успела позвать на помощь проживающего с ними родственника. Сейчас они находятся в реанимации, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Преступник скрылся с места преступления, его разыскивают. По факту убийства ребенка и покушения на убийство его матери и малолетнего брата возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Наталья Петрова

