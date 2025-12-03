Трамп назвал Сомали гнилой страной, а сомалийцев – мусором

Президент США Дональд Трамп во вторник разразился резкой тирадой в адрес Сомали, заявив, что мигранты из этой африканской страны не должны быть желанными гостями в Соединённых Штатах.

Он говорил о скандале в штате Миннесота, где, по данным местного правосудия, более миллиарда долларов было выплачено несуществующим социальным службам, в основном за счет поддельных счетов, выписанных американцами сомалийского происхождения.

В Сомали «у них ничего нет, они просто убивают друг друга, – заявил Дональд Трамп на заседании кабинета министров. – Их страна бесполезна по той или иной причине. Их страна прогнила, и мы не хотим, чтобы они были здесь».

«Мы находимся на переломном этапе», – добавил он, отметив, что Соединенные Штаты сделают «неправильный выбор, если продолжим приветствовать мусор в нашей стране». Подчеркнув, что сомалийские американцы «ничего не вносят», он конкретно напал на Ильхан Омар, конгрессмена-демократа из Миннесоты, которая имеет сомалийское происхождение и является ярым критиком правительства США. «Ильхан Омар – мусор. И друзья его – мусор, – сказал Дональд Трамп. – Им следует вернуться туда, откуда они приехали, и разобраться со своими проблемами».

Демократ, регулярно подвергающийся нападкам со стороны американского президента, ответил в интервью телеканалу X: «Его одержимость мной пугает. Надеюсь, он сможет получить (психологическую) помощь, в которой он отчаянно нуждается».

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о своем намерении «навсегда приостановить иммиграцию из всех стран третьего мира» после нападения афганского подозреваемого на двух сотрудников Национальной гвардии в Вашингтоне.

Сомали – это страна в Африке, где, по данным ООН, 70% населения живет в «многомерной нищете». В 1990-х годах она погрузилась в гражданскую войну, которая привела к распаду государства.

Вашингтон, Елена Васильева

