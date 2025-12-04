Британский турист пошел к замку Дракулы и пропал, успев сообщить, что голоден и замерз

В Румынии растёт беспокойство в связи с исчезновением Джорджа Смита, 18-летнего британского студента, который пропал десять дней назад в горах Бучеджи, недалеко от замка Бран, популярного туристического места, более известного как обитель Дракулы. Молодой турист обратился за помощью 23 ноября, сообщив, что страдает от «переохлаждения и истощения». С тех пор его следы исчезли.

Отправившись в одиночку горнолыжного курорта Пояна-Брашова, молодой человек должен был прибыть в деревню Бран в воскресенье утром. Во время экстренного звонка из долины Цигэнешть он объяснил, что оказался в затруднительном положении в изолированной горной местности.

Команды, отправленные на место происшествия, обнаружили его рюкзак, содержащий полное походное снаряжение, а сам молодой человек пропал без следов. «В рюкзаке было много снаряжения: спальный мешок, палатка. Мои коллеги даже нашли разбросанную еду. Поэтому мы не понимаем, что произошло и куда он мог деться», – рассказал газете The Times Себастьян Маринеску, директор спасательной службы Сальвамонт-Брашов, которая координирует операцию.

Последние десять дней поиски продолжаются неустанно, несмотря на исключительно суровую погоду. В некоторых местах глубина снега превышает два метра, что вынуждает спасателей приостанавливать некоторые операции. Всего за последние дни было мобилизовано около двадцати спасателей. Впервые для поиска в труднодоступные районы был задействован вертолёт Black Hawk при поддержке кинологической службы и беспилотника, оснащённого тепловизором.

Столкнувшись с отсутствием новостей, Сальвамонт Брашов в пятницу обратился к очевидцам, приложив фотографию молодого британца. Его мать, Джо Смит, сразу же отправилась в Трансильванию после сообщения о его исчезновении. Она описывает его как «спортивного и сильного» мальчика, привыкшего к путешествиям: «Он покинул свой университет в Великобритании, не сказав нам, чтобы отправиться в поход в одиночку. В последний раз его телефон ловил сигнал в отдалённой горной местности. Он позвонил в службу экстренной помощи 23 ноября», – рассказала женщина.

Между тем, местные жители высказывают предположение, что британец мог встретиться с медведем и пасть его жертвой.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube