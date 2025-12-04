«Ока» влетела под фуру в Красноярском крае – трое погибших

Три человека погибли в результате столкновения малолитражки «Ока» с фурой в Нижнеингашском районе Красноярского края. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Смертельное ДТП произошло сегодня утром на 1139 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Водитель «Оки», двигаясь со стороны Иркутской области в сторону Красноярска, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик MAN.

Водитель и двое пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте.

На месте аварии организовано реверсивное движение. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

